Grillo jr appello del Pd | Serve una legge sul consenso esplicito

24 set 2025

Valente: “La sentenza è un passo in avanti, ma c’è bisogno di una norma per aiutare le donne a difendersi nei tribunali”. Semenzato (Noi moderati), presidente commissione sul femminicidio: “La legge va bene così come è”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

