Grignani contro Pausini | guerra legale per ‘La mia storia tra le dita’

Gianluca Grignani e Laura Pausini Gianluca Grignani annuncia azione legale contro Laura Pausini per la cover multilingue del suo celebre brano. Al centro della disputa le presunte modifiche non autorizzate al testo originale. Warner Chappell Music respinge le accuse, ma gli autori replicano minacciando denuncia per diffamazione. La musica italiana si trova al centro di una battaglia legale senza precedenti. Gianluca Grignani ha deciso di ricorrere alle vie legali per tutelare l’integrità della sua opera più celebre, “La mia storia tra le dita”, dopo che Laura Pausini ne ha pubblicato una versione in più lingue che, secondo l’artista, stravolge il testo originale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

