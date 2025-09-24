Grignani contro Pausini | guerra legale per ‘La mia storia tra le dita’
Gianluca Grignani e Laura Pausini Gianluca Grignani annuncia azione legale contro Laura Pausini per la cover multilingue del suo celebre brano. Al centro della disputa le presunte modifiche non autorizzate al testo originale. Warner Chappell Music respinge le accuse, ma gli autori replicano minacciando denuncia per diffamazione. La musica italiana si trova al centro di una battaglia legale senza precedenti. Gianluca Grignani ha deciso di ricorrere alle vie legali per tutelare l’integrità della sua opera più celebre, “La mia storia tra le dita”, dopo che Laura Pausini ne ha pubblicato una versione in più lingue che, secondo l’artista, stravolge il testo originale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: grignani - pausini
Dopo le polemiche con Laura Pausini, Gianluca Grignani canterà una nuova versione di La mia storia tra le dita con Matteo Bocelli
Laura Pausini annuncia la cover di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani
Grignani vs Pausini: scintille social per una cover
Pausini - Grignani: la posizione ufficiale di Warner Chappell, editore del brano e rappresentante dei relativi autori - X Vai su X
Pausini rifà "La mia storia fra le dita" e Grignani dichiara guerra in tutte le sedi legali. I motivi https://spettacoli.tiscali.it/photogallery/gallery/Pausini-rif-La-mia-storia-fra-le-dita-e-Grignani-dichiara-guerra-in-tutte-le-sedi-legali-I-motivi/215531/ - facebook.com Vai su Facebook
Gianluca Grignani VS Laura Pausini, “La mia storia tra le dita” diventa terreno di scontro: la Warner interviene, la nota ufficiale; Grignani-Pausini, parla l'editore del brano La mia storia tra le dita: Le autorizzazioni ci sono; Grignani contro Laura Pausini per la cover di La mia storia tra le dita, Warner replica alle vie legali.
Gianluca Grignani e le accuse contro Laura Pausini, lo staff della cantante interviene: “Questa storia sta diventando ridicola!” - Gianluca Grignani contro Laura Pausini: la disputa legale per "La mia storia tra le dita" potrebbe cambiare il destino della cover. Scrive gay.it
Grignani contro Laura Pausini per la cover di "La mia storia tra le dita", Warner replica alle "vie legali" - Dopo l'annuncio di Gianluca Grignani sul ricorso alle vie legali contro la cover di Laura Pausini di un suo brano, è arrivato il chiarimento di Warner ... Come scrive virgilio.it