Le parole di Angelo Gregucci, ex allenatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. L’ex calciatore e allenatore Angelo Gregucci ha rilasciato un’intervista a News.Superscommesse.it, soffermandosi sulla lotta scudetto e sul ruolo delle principali contendenti. Al centro delle sue riflessioni, l’ Inter, considerata la rivale più accreditata del Napoli campione d’Italia. Gregucci ha lodato il lavoro di Antonio Conte, capace di dare un’impronta immediata al Napoli dopo aver investito quasi 200 milioni sul mercato: «Conte sta facendo un lavoro sontuoso, ma ora i partenopei devono compiere un salto di maturità per reggere il ritmo su tre fronti». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gregucci sicuro: «L’Inter è la vera antagonista del Napoli per lo scudetto, credo che…»