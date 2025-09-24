ABBONATI A DAYITALIANEWS Brutta tegola per Maikcol Perez, uno dei giovani più promettenti del basket italiano. Il classe 2007, cresciuto nell’ Orange Bassano e approdato di recente negli Stati Uniti per giocare in NCAA con Baylor University, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. L’infortunio lo costringerà a saltare l’intera stagione 20252026. La notizia è stata confermata dall’head coach dei Bears, Scott Drew. Un percorso in ascesa interrotto. Perez, nato a Roma ma originario di Latina, è considerato un prospetto di altissimo livello. Con una media di 14,6 punti e 8,6 rimbalzi ha trascinato la Nazionale italiana ai Mondiali Under 17 del 2024, guadagnandosi un posto nel miglior quintetto del torneo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Grave infortunio per il pontino Maikcol Perez: stagione finita per il talento azzurro di Baylor