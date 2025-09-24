Tegola di non poco conto per il Barcellona che continua a perdere i pezzi. Dopo aver dovuto rinunciare a Fermin Lopez, ora i blaugrana devono far fronte al grave infortunio subito da Gavi, che lo costringerà ad uno stop di almeno 4-5 mesi. Il forte centrocampista spagnolo si è infatti procurato una lesione al menisco che ha richiesto l’intervento chirurgico e tempi di recupero lunghi. GRAVE INFORTUNIO PER GAVI: IL COMUNICATO DEL BARCELLONA Il centrocampista classe 2004 dovrebbe tornare in campo non prima di febbraio 2026, saltando il girone d’andata della Liga e tutta la fase a campionato della Champions League. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Grave infortunio per Gavi: il Barcellona perde il suo talento per almeno quattro mesi