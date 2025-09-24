Grave infortunio a Soncino operaio resta incastrato tra le ruote di un camion e alcune sbarre di ferro
Soncino (Cremona), 24 settembre 2025 – Gravissimo infortunio sul lavoro, oggi a Soncino, in provincia di Cremona. Intorno a mezzogiorno un operaio di 48 anni, addetto dell’azienda Vanoli Ferro, è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. Mentre stava scaricando delle barre di ferro da un camion è stato investito da altre barre cadute dal mezzo, che lo hanno incastrato tra la ruota del camion e le barre stesse. Per liberare la gamba destra è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche la Croce Verde di Soncino, che ha poi richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Brescia e rischia l’amputazione dell’arto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
