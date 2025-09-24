Grandine e temporali oggi in Emilia Romagna | dove ha colpito il maltempo Video

Bologna, 24 settembre 2025 – Un temporale molto intenso, accompagnato da tuoni, fulmini e vento forte. E soprattutto da grandine. Il maltempo ha colpito duro la pianura tra le province di Bologna e Ferrara, causando numerosi disagi alla circolazione che in alcuni momenti è stata praticamente impossibile. Per fortuna, il tutto è durato poco: la cella temporalesca si è poi spostata verso il Delta del fiume Po. Intanto, nella gran parte della regione splendeva il sole e proseguono imperterrite le temperature quasi estive di questo inizio autunno anomalo. Grandine: dove ha colpito. Le località più colpite sono Baricella e Minerbio, nel Bolognese, Santa Maria Codifiume, Bondeno, Caumaro, Portomaggiore e Tresigallo, tutte in provincia di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

