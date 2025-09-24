Grandine a Milano confermata l' allerta meteo | monitorati i fiumi Lambro e Seveso

Notizie.virgilio.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una forte grandinata è stata confermata l'allerta gialla per il maltempo e il dissesto idrogeologico a Milano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

grandine a milano confermata l allerta meteo monitorati i fiumi lambro e seveso

© Notizie.virgilio.it - Grandine a Milano, confermata l'allerta meteo: monitorati i fiumi Lambro e Seveso

In questa notizia si parla di: grandine - milano

Rischio grandine e temporali nelle prossime ore: allerta meteo a Milano e in Lombardia

Allerta arancione per rischio temporali a Milano e in Lombardia: in arrivo pioggia, grandine e vento

Milano, allarme grandine e violenti temporali: domenica chiusi tutti i parchi

Grandine e violenti temporali: allerta meteo in Lombardia. La mappa delle zone più a rischio; Pioggia e grandine oggi da Milano a Firenze, allerta meteo e supercelle; Meteo, allerta supercelle su mezza Italia. Maltempo a Milano, donna uccisa da un albero: arrivano grandine e venti fino a 100 km/h.

Grandine a Milano, confermata l'allerta meteo: monitorati i fiumi Lambro e Seveso - Milano è stata colpita da una forte grandinata e le autorità hanno deciso di confermare l’allerta gialla per il rischio idrogeologico. virgilio.it scrive

grandine milano confermata allertaMaltempo a Milano, pioggia e grandine colpiscono la città: prosegue l’allerta meteo - L'allerta meteo gialla in Lombardia è stata prolungata fino a domani, giovedì 25 settembre ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Grandine Milano Confermata Allerta