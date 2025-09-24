Grandinate e nubifragi è allerta meteo in Italia | tutte le regioni a rischio le previsioni
Ancora maltempo sull’Italia oggi, mercoledì 24 settembre, con piogge intense e temporali che interesseranno soprattutto il Nord e il Centro. Una vasta depressione atlantica, posizionata tra la Francia e le nostre regioni nord-occidentali, continua a trasportare masse d’aria umida e instabile, causando condizioni meteorologiche avverse su gran parte del territorio nazionale. Il Dipartimento della Protezione Civile, in coordinamento con le regioni interessate, ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che aggiorna e amplia quello già emesso nella giornata di ieri. Le previsioni meteo indicano fenomeni intensi con potenziali ripercussioni sul piano idrogeologico e idraulico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
