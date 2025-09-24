Grandi e nubifragio | il video in provincia di Ferrara

Un temporale molto intenso ha attraversato la pianura tra le province di Bologna e quella di Ferrara: qui siamo a Santa Maria Codifiume. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

grandi e nubifragio il video in provincia di ferrara

