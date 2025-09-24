Grandi e nubifragio | il video in provincia di Ferrara
Un temporale molto intenso ha attraversato la pianura tra le province di Bologna e quella di Ferrara: qui siamo a Santa Maria Codifiume. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Monza Saronno dopo il grande nubifragio: strada chiusa e mezzi sott'acqua
Tardo pomeriggio di grande lavoro per il Comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia: il nubifragio si è abbattuto poco prima delle 20 ma gli interventi già conclusi alle 20.30 erano 5 e 40 erano quelli ancora da eseguire.
Grandi e nubifragio: il video in provincia di Ferrara; Violento nubifragio a Villafranca d’Asti: raffiche di vento oltre i 90 km/h; Grandine a Pinerolo salta fuori dal water, il video del bagno invaso dai chicchi è incredibile.
Meteo: Grosseto, Nubifragio a Paganico: temporale autorigenerante colpisce la zona; il Video - Un violento nubifragio ha interessato Paganico, nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), causando gravi disagi e apprensione tra la popolazione. Secondo ilmeteo.it
Meteo: nubifragio a Varese, Strade Invase da Fango e Detriti a Bisuschio, il Video - Bisuschio (VA), 23 settembre 2025 – Un violento temporale accompagnato da piogge torrenziali ha colpito nel pomeriggio di martedì il comune di Bisuschio, in provincia di Varese, provocando pesanti dan ... Si legge su ilmeteo.it