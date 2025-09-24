Grande mercato? È un’altra cosa | la bugia di Conte per difendere il Napoli
Il bluff di Conte, la vera strategia dietro le parole sul mercato. Primo in classifica, a punteggio pieno, con lo Scudetto sul petto. Eppure, dopo la vittoria sofferta contro il Pisa, Antonio Conte spiazza tutti. Niente proclami, niente autocelebrazioni. Anzi, un discorso che suona quasi come un ridimensionamento. Ma dietro le sue parole non c’è un attacco alla società, c’è una strategia comunicativa precisa, un capolavoro per proteggere la sua squadra. “Il grande mercato è un’altra cosa”: la bugia bianca di Conte per proteggere i nuovi. Le dichiarazioni del tecnico a fine partita hanno fatto discutere. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: grande - mercato
Mercato Juve: pronto il grande ritorno, accordo a un passo
Mercato Juventus, non solo David: ora tutto sull’altro grande obiettivo! I bianconeri sognano il doppio colpo. Il piano della società
Il Real ha messo a nudo i limiti della Juve. Ora serve un grande mercato
"Il grande mercato è un'altra cosa": cosa c'è dietro le parole di Conte dopo il Pisa - X Vai su X
#Conte sarà urticante ma ha ragione quando dice che il grande mercato è un’altra cosa Il Napoli ha comprato tanti calciatori, spendendo tanto, ma si tratta di calciatori meno forti (tranne De Bruyne) di quelli che erano titolari. La domanda semmai è: #DeLaure - facebook.com Vai su Facebook