Grande mercato? È un’altra cosa | la bugia di Conte per difendere il Napoli

Napolissimo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bluff di Conte, la vera strategia dietro le parole sul mercato. Primo in classifica, a punteggio pieno, con lo Scudetto sul petto. Eppure, dopo la vittoria sofferta contro il Pisa, Antonio Conte spiazza tutti. Niente proclami, niente autocelebrazioni. Anzi, un discorso che suona quasi come un ridimensionamento. Ma dietro le sue parole non c’è un attacco alla società, c’è una strategia comunicativa precisa, un capolavoro per proteggere la sua squadra. “Il grande mercato è un’altra cosa”: la bugia bianca di Conte per proteggere i nuovi. Le dichiarazioni del tecnico a fine partita hanno fatto discutere. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

