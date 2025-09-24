Grande Fratello il mistero di Jonas Pepe | già fuori dal cast? Ecco cosa sta succedendo

Alcune mosse social del Grande Fratello e di Jonas Pepe hanno alimentato i dubbi sul modello romano: farà parte del reality show di Simona Ventura o è stato cancellato dal cast? Manca sempre meno all'inizio del Grande Fratello: lunedì 29 settembre si accenderanno le luci della Casa più spiata d'Italia e i concorrenti di questa nuova edizione inizieranno a varcare la Porta Rossa. Fino ad oggi, Simona Ventura ha presentato sei nuovi gieffini, ma a quanto pare uno di loro, Matteo Jonas Pepe, è già da considerare fuori dal cast. Il mistero di Jonas Pepe: è un ex concorrente? Il video di presentazione che riguardava l'aspirante attore è stato infatti cancellato dal profilo social del programma, lasciando subito interdetti i fan più attenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

