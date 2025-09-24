Grande distribuzione Valanga di posti

La grande distribuzione continua ad assumere e in Toscana si moltiplicano le occasioni per chi cerca lavoro. Lidl, che in Italia conta già 408 punti vendita, ha avviato una nuova campagna di selezioni con oltre cinquanta posizioni disponibili nella nostra regione. Le opportunità riguardano diversi profili: dagli addetti alle vendite, richiesti ad esempio a San Giuliano Terme e a Santa Croce sull’Arno, fino agli operatori di filiale part time a Massa e Poggibonsi. A Sinalunga è invece aperta la ricerca per un commesso specializzato. Tutte le candidature si raccolgono attraverso il portale ufficiale dell’azienda, lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

