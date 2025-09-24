Granate stordenti sostanze chimiche e ancore anti nave | vi racconto l' attacco dei droni alla Flotilla

“SOS” degli Abba la canticchiano in tanti quest’oggi. Un modo per esorcizzare quanto successo la notte scorsa ma anche per far capire che lo spirito resta alto tra i partecipanti della Flotilla. Era stato proprio uno strano disturbo radio, arrivato sulle note della vecchia canzone degli Abba a. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: granate - stordenti

Spari e granate stordenti contro i palestinesi: video-inchiesta di AP sulla fondazione Usa che distribuisce aiuti a Gaza

Mai andare al supermercato di domenica mattina, a metà mattina [senza granate stordenti] - X Vai su X

? Milano, 17 set. (askanews) - Le forze israeliane lanciano granate stordenti mentre si scontrano con i beduini durante la demolizione di strutture nel villaggio non riconosciuto di as-Sir, nel deserto del Negev, nel sud di Israele. "Questa distruzione ci ricorda - facebook.com Vai su Facebook

Granate stordenti, sostanze chimiche e ancore anti nave: vi racconto l'attacco dei droni alla Flotilla; La polizia statunitense arresta gli uomini armati coinvolti nella sparatoria di protesta; Grecia: il nuovo governo deve affrontare la violenza da parte delle forze di polizia.

