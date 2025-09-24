Gran finale per il festival di fotografia ' Si Fest' | nel weekend visite guidate con Manila Camarini

L’ultimo fine settimana di SI FEST si svolgerà in compagnia di Manila Camarini, componente del comitato artistico della 34esima edizione del festival di fotografia in corso a Savignano sul Rubicone. Sabato 27 e domenica 28 settembre dalle 10 alle 20 tutte le mostre di SI FEST saranno aperte al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: gran - finale

Chicago PD 11 finale: trama e spiegazione del gran finale

Fair Play Menarini, è il giorno del gran finale al Teatro Romano di Fiesole

Ultimi balli d’estate in riviera: Space oltre le 100mila presenze, Cocco e Villa pronti al gran finale

Il supplente in consiglio, gran finale di una regione precipitata nel disastro lagazzettadelmezzogiorno.it/news/editorial… - X Vai su X

Alcuni scatti del gran finale ai campionati Italiani di Monta da Lavoro. Wanted Photo - facebook.com Vai su Facebook

Gran finale per il festival di fotografia 'Si Fest': nel weekend visite guidate con Manila Camarini; Torna il Festival della Fotografia Italiana 2025: arte, immagine e territorio in 42 mostre tra Bibbiena e il Casentino; LE GIORNATE DELLA LUCE: DOMENICA 15 GIUGNO il gran finale con LA MASTERCLASS DI SAVERIO COSTANZO E LA TAVOLA ROTONDA CON DARIA D’ANTONIO.

Fotografia, la finale del 21° Portfolio Italia – Gran Premio Fowa - Gran Premio Fowa celebra l'eccellenza della fotografia italiana, con 643 portfolio esaminati da 93 esperti. Segnala lanazione.it

Festival ‘Nobilita’, oggi il gran finale - Gran finale per ‘Nobilita’, festival della cultura del lavoro, che esce dai convegni per entrare nelle città. Secondo ilrestodelcarlino.it