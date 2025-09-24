Gran finale per il festival di fotografia ' Si Fest' | nel weekend visite guidate con Manila Camarini

Cesenatoday.it | 24 set 2025

L’ultimo fine settimana di SI FEST si svolgerà in compagnia di Manila Camarini, componente del comitato artistico della 34esima edizione del festival di fotografia in corso a Savignano sul Rubicone. Sabato 27 e domenica 28 settembre dalle 10 alle 20 tutte le mostre di SI FEST saranno aperte al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

