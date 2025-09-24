Domani alle 15 nell’aula magna del Rettorato dell’Università di Siena, la cerimonia del Phd Graduation Day, momento di festa e celebrazione per i 175 dottori di ricerca dell’Ateneo senese che hanno conseguito il titolo durante l’ultimo anno accademico. L’incontro sarà aperto dal delegato ai dottorati di ricerca, Andrea Garulli, poi quattro interventi in scaletta: quello di Ilaria Cursaro, dottoressa in Chemical and pharmaceutical sciences; di Rosario Amato, ricercatore al Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa; di Nicoletta Ademollo, ricercatrice all’Istituto di Scienze Polari del CNR E per finire quello dell’ospite della giornata, il professor Daniele Malfitana, presidente della Scuola Superiore dell’Università di Catania. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Graduation day dei ricercatori. Ospite Malfitana