GPS esaurite 2025 26 | elenco classi di concorso In aggiornamento

Con le GPS esaurite per l’anno scolastico 202526, si apre la fase di assegnazione dei posti residui. Molte cattedre al 31 agosto e 30 giugno 2026 risultano ancora vacanti per mancanza di aspiranti o per rinunce. La procedura per le supplenze docenti prevede ora lo scorrimento delle graduatorie d’istituto e, come ultima risorsa, il ricorso . GPS esaurite 202526: elenco classi di concorso In aggiornamento .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Supplenze docenti 2025: docenti non nominati da GPS in attesa di incarico da graduatorie di istituto e interpelli. RISPOSTE AI QUESITI - La segretaria generale Anief Chiara Cozzetto ha risposto alle domande dei nostri lettori nel corso di un question time nei canali ... Si legge su orizzontescuola.it
Supplenze 2025/26, le regole per i docenti di ruolo iscritti alle GPS - Scopri le regole sulle supplenze per docenti di ruolo in Italia. Secondo informazionescuola.it