GP Baku 2025 | Ferrari e McLaren deludono | Analisi tecnica di Gianluca D’Alessandro

Oasport.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Motor News – Dopo il GP di Baku 2025 in Azerbaijan, Beatrice Frangione intervista Gianluca D’Alessandro, che ci regala una delle sue analisi tecniche più precise e complete. In questa puntata scopriamo perché la Ferrari ha deluso le aspettative e come la McLaren ha vissuto un weekend difficile, tra l’uscita di Piastri al primo giro e un rendimento complessivamente deludente. Un approfondimento per capire meglio i retroscena tecnici e il vero motivo dei risultati del Gran Premio di domenica. Iscriviti al canale per non perdere tutte le analisi post-GP! #Formula1 #BakuGP #Ferrari #McLaren #F1 #AzerbaijanGP #MotorNews #AnalisiTecnica #OscarPiastri #F1News #OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

