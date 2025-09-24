GP Baku 2025 | Ferrari e McLaren deludono Analisi tecnica di Gianluca D’Alessandro

Motor News – Dopo il GP di Baku 2025 in Azerbaijan, Beatrice Frangione intervista Gianluca D’Alessandro, che ci regala una delle sue analisi tecniche più precise e complete. In questa puntata scopriamo perché la Ferrari ha deluso le aspettative e come la McLaren ha vissuto un weekend difficile, tra l’uscita di Piastri al primo giro e un rendimento complessivamente deludente. Un approfondimento per capire meglio i retroscena tecnici e il vero motivo dei risultati del Gran Premio di domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it

