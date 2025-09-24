Gordon Ramsay porta su Apple TV+ Knife Edge | Per una Stella Michelin la docuserie sui ristoranti

Lo chef protagonista della nuova produzione, disponibile in streaming, sulle attività di ristorazione che aspirano al prestigioso riconoscimento: ecco il trailer. Apple TV+ ha presentato ufficialmente il trailer di Knife Edge: Per una Stella Michelin, la nuova docuserie prodotta da Studio Ramsay Global, la società di proprietà dello chef Gordon Ramsay. La docuserie, condotta da Jess Burgess, co-fondatore di TopJaw e grande esperto di cucina e viaggi, debutterà il prossimo 10 ottobre in streaming sulla piattaforma di Apple TV+. Il trailer di Knife Edge La docuserie, composta da otto episodi, accompagna gli spettatori all'interno di un universo competitivo e affascinante come quello della ristorazione e dell'alta cucina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

