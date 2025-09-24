Google Documenti si rinnova | in arrivo nuovi filtri modifiche per l’uso a una mano e il Material 3 Expressive
Google Docs prepara filtri smart, layout rinnovato e formattazione spostata in basso per l’uso con una mano. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - documenti
Primi segnali di Material 3 Expressive anche per Google Documenti
Primi cenni di Material 3 Expressive per Google Documenti, Fogli e Presentazioni
Ora anche Google Documenti su Android può generare immagini da inserire nel testo
Una donna senza documenti è stata fermata mentre cercava di ottenere protezione internazionale nonostante un precedente divieto di rientro ? L'informazione nel palmo della tua mano. Resta connesso con la nostra app ? Scarica l’app da Google Play al se - facebook.com Vai su Facebook
Google Documenti arriva su Android con lettura vocale #Aggiornamenti #AI #Android #GeminiAI #Google #GoogleDocs #GoogleDocumenti #Novità #Produttività #SintesiVocale #TechNews https://ceotech.it/google-documenti-arriva-su-android-con-lettura-vo - X Vai su X
Google Documenti si rinnova: in arrivo nuovi filtri, modifiche per l’uso a una mano e il Material 3 Expressive; Anche Google Drive rinnova l'interfaccia in stile Material 3 Expressive; Google Docs: nuove funzioni per personalizzare immagini di copertina.
Google Drive rinnova lo scanner documenti su Android - Google Drive aggiorna lo scanner documenti su Android con l'interfaccia Material 3, anteprime più grandi e funzioni di modifica semplificate. Lo riporta punto-informatico.it
Google Chrome si rinnova con Gemini, AI Mode e nuove funzioni - L'aggiornamento più importante di Chrome introduce Gemini, AI Mode e funzioni agentiche per completare compiti complessi in pochi clic. Da msn.com