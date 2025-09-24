golf a san giovanni ha fatto tappa il circuito banca mediolanum foschi morbidelli alberti in finale

Il circuito Banca Mediolanum ha fatto tappa al Golf Riviera. Il percorso di San Giovanni in Marignano si è presentato in ottime condizioni e il clima ha contribuito a rendere la giornata perfetta. I giocatori sono scesi in campo a coppie, determinati a staccare i pass per la finale nazionale. Vi prenderanno parte Andrea Foschi Morbidelli e Gianmarco Alberti, vincitori con 67 colpi. Con loro Roberto Ruggeri e Andrea Remoli (49) che, nella categoria netta, hanno avuto la meglio su Orazio Della Valle con Riccardo Pastorello (47) e Fabio Gori con Ornella Frezzotti (46). Il giorno seguente Matteo Bernabé si è imposto nel Cains Moore Trophy con 75 colpi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

