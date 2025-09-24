Golf a San Giovanni ha fatto tappa il circuito Banca Mediolanum Foschi Morbidelli-Alberti in finale
Il circuito Banca Mediolanum ha fatto tappa al Golf Riviera. Il percorso di San Giovanni in Marignano si è presentato in ottime condizioni e il clima ha contribuito a rendere la giornata perfetta. I giocatori sono scesi in campo a coppie, determinati a staccare i pass per la finale nazionale. Vi prenderanno parte Andrea Foschi Morbidelli e Gianmarco Alberti, vincitori con 67 colpi. Con loro Roberto Ruggeri e Andrea Remoli (49) che, nella categoria netta, hanno avuto la meglio su Orazio Della Valle con Riccardo Pastorello (47) e Fabio Gori con Ornella Frezzotti (46). Il giorno seguente Matteo Bernabé si è imposto nel Cains Moore Trophy con 75 colpi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: golf - giovanni
PREMI SOCIAL "Giove Golf Cup" Golf Club Fiuggi 1928 21 settembre 2025 Premio "Best Follower Giove Golf Cup" A Daniela, Alessandro, Elisa, Stefania, Pierluigi, Roberta, Monica, Andrea e Giovanni perché hanno consigliato i post dedicati ai premi de - facebook.com Vai su Facebook
Il sangiovannese Antonio Del Sordo vola in finale europea: trionfo al “Passion Golf” nazionale; Golf. Coppa di San Marino: vincono Galassi e Bernabè; Riviera Golf Resort.
GOLF Antonio Del Sordo conquista la finale europea del circuito Passion Golf - Prosegue il percorso vincente di Antonio Del Sordo, golfista originario di San Giovanni, protagonista nel prestigioso circuito Passion Golf. Come scrive statoquotidiano.it
Golf. A San Giovanni. Morichi finisce davanti a tutti - Al Riviera Golf ha fatto tappa il circuito Passion Golf, che vedrà i finalisti di tutte le tappe arrivare proprio... Si legge su ilrestodelcarlino.it