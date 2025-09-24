Global Sumud Flotilla sotto attacco sciopero al Machiavelli

Torna sotto attacco la Global Sumud Flotilla. A denunciarlo è stata la referente italiana della missione umanitaria, Maria Elena Delia, in un post su Instagram. Spiega che diversi droni hanno sganciato una serie di ordigni su almeno sei delle 43 imbarcazioni della flotta che si sta dirigendo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

Le navi delle Global Sumud Flotilla sono state colpite nuovamente questa notte: droni, bombe sonore, spray urticanti e altri oggetti non identificati. Saverio Tommasi da bordo della barca TOM ci racconta l’accaduto. - X Vai su X

Radio1 Rai. . Attacco con #droni sulla Global Sumud #Flotilla, in viaggio per portare aiuti umanitari a Gaza. Colpite in acque internazionali, a sud di Creta, almeno 5 navi. Nessun ferito. Il ministro degli Esteri #Tajani: "Israele tuteli chi è a bordo". Nel video l'a - facebook.com Vai su Facebook

Global Sumud Flotilla, la flotta internazionale che vuole portare aiuti umanitari a Gaza, si prepara a salpare; Nuovo attacco alla Global Sumud Flotilla al largo di Creta: droni, esplosioni e sostanze sospette; Global Sumud Flotilla sotto attacco: droni e granate assordanti contro le navi dirette a Gaza.

Flotilla sotto attacco nella notte: “Sganciati droni con polveri urticanti”. Tajani: “Israele tuteli chi è a bordo”. Il video delle esplosioni - La Global Sumud denuncia deflagrazioni e droni: non ci faremo intimidire, continuiamo a navigare. Si legge su msn.com

Flotilla sotto attacco, colpite 11 imbarcazioni. 'Il governo intervenga, noi andiamo avanti' - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. Secondo ansa.it