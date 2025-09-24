Global Sumud Flotilla sotto attacco | l' appello dell‘europarlamentare di Agropoli Benedetta Scuderi a bordo di una delle imbarcazioni colpite

Salernotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18 di oggi, l'Usb Salerno ha dato appuntamento ai salernitani, perchè “la Flotilla è ancora sotto attacco”. C'è anche l‘europarlamentare di Agropoli Benedetta Scuderi a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla presa di mira al largo dell’isola di Creta. I droni hanno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

Libano, drone Idf colpisce quartier generale Onu. Papa: Santa Sede ha già riconosciuto due-Stati - Trump ai leader arabi: Israele non annetterà la Cisgiordania; Sumud Flotilla: Altri attacchi con drone questa notte; Flotilla sotto attacco nella notte. La condanna dell'Ue, l'Onu chiede un'indagine. In arrivo una fregata italiana.

global sumud flotilla sottoGlobal Flotilla sotto attacco, colpite tre imbarcazioni - Nessun ferito, ma almeno due le imbarcazioni danneggiate: la Zefiro, che ha riportato la rottura dello ... Scrive ansa.it

global sumud flotilla sottoFlotilla sotto attacco, colpite 11 imbarcazioni. 'Il governo intervenga, noi andiamo avanti' - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla Sotto