Global Sumud Flotilla sotto attacco | l' appello dell‘europarlamentare di Agropoli Benedetta Scuderi a bordo di una delle imbarcazioni colpite

Alle 18 di oggi, l'Usb Salerno ha dato appuntamento ai salernitani, perchè “la Flotilla è ancora sotto attacco”. C'è anche l‘europarlamentare di Agropoli Benedetta Scuderi a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla presa di mira al largo dell’isola di Creta. I droni hanno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it