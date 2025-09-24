Global Sumud Flotilla sotto attacco la portavoce italiana Delia | Quattro barche sono state danneggiate ma non ci faremo fermare
La notte tra il 23 e il 24 settembre la Global Sumud Flotilla è stata colpita da un attacco con droni in acque internazionali al largo di Creta. Per tre ore le imbarcazioni civili dirette a Gaza sono state bersagliate da velivoli senza pilota che hanno danneggiato quattro barche, costringendo un equipaggio a valutare l'evacuazione. Nessun ferito, ma il clima a bordo è cambiato. Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione, racconta cosa è accaduto e perché la Flotilla non intende fermarsi. «Noi stiamo fisicamente tutti bene, non ci sono stati feriti di alcun genere», esordisce Delia. «Psicologicamente però un po' meno.
