Global Sumud Flotilla presidio di protesta contro gli attacchi a piazza Montecitorio – Il video

Open.online | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2025 A seguito della notizia secondo la quale le navi della Global Sumud Flotilla sono state attaccate da dei droni, è stato organizzato un presidio davanti a Palazzo Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In piazza della Scala a Milano si sono radunate decine di persone per manifestare il proprio sostegno alla Global Sumud Flotilla: "Gli attacchi intimidatori non fermeranno la missione"

In tutta Italia si stanno organizzando presidi di solidarietà e denuncia dopo il gravissimo attacco di questa notte alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla

