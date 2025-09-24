“Gli equipaggi stanno bene, hanno colpito quattro imbarcazioni ma sono ancora in grado di navigare. E’ un atto gravissimo ”. Giorgina Lea, portavoce Global Sumud Flotilla di Roma racconta la situazione sulle imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza dopo gli attacchi nella notte subiti da alcune imbarcazioni con ordigni stordenti e incendiari. Questa mattina appena appresa la notizia tutte le realtà che sostengono la causa palestinese si sono date appuntamento davanti al Parlamento in piazza Montecitorio da dove è stato rilanciato uno sciopero generale “in caso di peggioramento della situazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Global Sumud Flotilla, presidio davanti a Montecitorio