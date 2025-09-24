Global Sumud Flotilla opposizioni occupano banchi del governo
Le opposizioni, con Avs, Pd e M5S, hanno aperto la seduta della Camera chiedendo la convocazione urgente di una riunione di capigruppo per discutere degli attacchi israeliani alla Flotilla. “I deputati e le deputate di Avs insieme alle altre opposizioni hanno occupato i banchi del governo nell’Aula della Camera chiedendo la convocazione della conferenza dei capigruppo, iniziative immediate del ministro Crosetto a difesa della Flottiglia sotto attacco dei droni israeliani e le comunicazioni di Giorgia Meloni”, afferma il vice capogruppo di Avs Marco Grimaldi. “Il M5S farà in modo di bloccare i lavori con tutto quello che ne consegue. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
La Global Sumud Flotilla questa notte è stata colpita da attacchi con bombe sonore e materiale urticante. L'episodio è avvenuto in acque internazionali e alla presenza di volontari ITALIANI. Il governo italiano DEVE intervenire e garantire la sicurezza dei nostri - X Vai su X
Radio1 Rai. . Attacco con #droni sulla Global Sumud #Flotilla, in viaggio per portare aiuti umanitari a Gaza. Colpite in acque internazionali, a sud di Creta, almeno 5 navi. Nessun ferito. Il ministro degli Esteri #Tajani: "Israele tuteli chi è a bordo". Nel video l'a - facebook.com Vai su Facebook
