La Global Sumud Flotilla ha denunciato “ esplosioni, pesanti sciami di droni e segnali di disturbo delle comunicazion i ” ad alcune navi della missione umanitaria diretta a Gaza, in navigazione in acque internazionali vicino a Creta, in Grecia, come si vede nelle immagini riprese dagli attivisti. Diverse barche della flotta umanitaria hanno segnalato “esplosioni mirate e oggetti non identificati lanciati sulle imbarcazioni e nelle loro vicinanze, causando danni significativi e ostruzioni diffuse nelle comunicazioni”. In un post sui social gli organizzatori hanno riferito di “almeno 13 esplosioni” che “sono state udite su e intorno a diverse imbarcazioni della flottiglia, con diffuse interruzioni delle comunicazioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Global Sumud Flotilla, le esplosioni sulle barche