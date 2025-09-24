Global Sumud Flotilla la portavoce | Colpite barche attacco di gravità senza precedenti

La referente italiana della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, in un video diffuso su Instagram ha raccontato l’attacco subito da un’imbarcazione della flotta: “ La barca Zefiro è stata colpita e danneggiata, gli è stato distrutto lo strallo di prua, uno dei sostegni dell’albero della barca. Siamo in acque internazionali vicino alla Grecia. Quello che sta accadendo è nella totale illegalità ”, ha aggiunto, “hanno attaccato una operazione umanitaria con bombe sonore e materiali non identificati, danneggiando le barche e mettendo a rischio la vita delle persone”. “Noi abbiamo già allertato tutti quelli che potevamo allertare e la Farnesina “, ha fatto sapere, “quello che sta avvenendo è di una gravità senza precedenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

