La referente italiana della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, in un video diffuso su Instagram ha raccontato l’attacco subito da un’imbarcazione della flotta: “ La barca Zefiro è stata colpita e danneggiata, gli è stato distrutto lo strallo di prua, uno dei sostegni dell’albero della barca. Siamo in acque internazionali vicino alla Grecia. Quello che sta accadendo è nella totale illegalità ”, ha aggiunto, “hanno attaccato una operazione umanitaria con bombe sonore e materiali non identificati, danneggiando le barche e mettendo a rischio la vita delle persone”. “Noi abbiamo già allertato tutti quelli che potevamo allertare e la Farnesina “, ha fatto sapere, “quello che sta avvenendo è di una gravità senza precedenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Global Sumud Flotilla, la portavoce: “Colpite barche, attacco di gravità senza precedenti”