Global Sumud Flotilla il senatore M5s Croatti | Boati e polveri urticanti su alcune navi vicine a noi

“Ci troviamo in acque internazionali, davanti all’isola di Creta. La radio ha avuto delle grosse interferenze. Dai droni sono state sganciate delle polveri urticanti su imbarcazioni vicine alla nostra: si sono sentiti chiaramente 2 boati. Adesso ci siamo messi in procedura di sicurezza, con i giacchetti di salvataggio. Cercate di seguire il più possibile i nostri canali di comunicazione in questo momento. Grazie a tutti per il vostro supporto da casa”. Lo ha raccontata in un videomessaggio pubblicato su Facebook questa notte, il senatore del M5S, Marco Croatti, che si trova a bordo della Global Sumud Flotilla L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Global Sumud Flotilla, il senatore M5s Croatti: “Boati e polveri urticanti su alcune navi vicine a noi”

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

Le navi delle Global Sumud Flotilla sono state colpite nuovamente questa notte: droni, bombe sonore, spray urticanti e altri oggetti non identificati. Saverio Tommasi da bordo della barca TOM ci racconta l’accaduto. - X Vai su X

Radio1 Rai. . Attacco con #droni sulla Global Sumud #Flotilla, in viaggio per portare aiuti umanitari a Gaza. Colpite in acque internazionali, a sud di Creta, almeno 5 navi. Nessun ferito. Il ministro degli Esteri #Tajani: "Israele tuteli chi è a bordo". Nel video l'a - facebook.com Vai su Facebook

Global Sumud Flotilla, il senatore M5s Croatti: “Boati e polveri urticanti su alcune navi vicine a…; Global Sumud Flotilla sotto attacco, raid sugli attivisti romagnoli: Sganciate polveri urticanti dai droni; Senatore riminese e operatore ravennate sulla Flotilla attaccata nella notte: “Sganciate polveri urticanti, abbiamo i giubbotti di salvataggio”.

Attacco di droni alla Global Sumud Flotilla: danneggiata la barca su cui sta viaggiando il ravennate Biasioli - La Morgana, l'imbarcazione della Global Sumud Flotilla su cui sta viaggiando il 39enne ravennate Carlo Alberto Biasioli (qui la nostra intervista ... ravennaedintorni.it scrive

Senatore riminese e operatore ravennate sulla Flotilla attaccata nella notte: “Sganciate polveri urticanti, abbiamo i giubbotti di salvataggio” - I due romagnoli Marco Croatti e Carlo Alberto Biasioli sono a bordo della Morgana, una delle navi che fa parte della Global Sumud Flotilla, la missione civile marittima nonviolenta per portare aiuti u ... Lo riporta msn.com