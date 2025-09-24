Global Sumud Flotilla il senatore M5s Croatti | Boati e polveri urticanti su alcune navi vicine a noi

“Ci troviamo in acque internazionali, davanti all’isola di Creta. La radio ha avuto delle grosse interferenze. Dai droni sono state sganciate delle polveri urticanti su imbarcazioni vicine alla nostra: si sono sentiti chiaramente 2 boati. Adesso ci siamo messi in procedura di sicurezza, con i giacchetti di salvataggio. Cercate di seguire il più possibile i nostri canali di comunicazione in questo momento. Grazie a tutti per il vostro supporto da casa”. Lo ha raccontata in un videomessaggio pubblicato su Facebook questa notte, il senatore del M5S, Marco Croatti, che si trova a bordo della Global Sumud Flotilla L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

