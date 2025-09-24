Global Sumud Flotilla i manifestanti al presidio a Montecitorio fanno rumore con le chiavi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2025 A seguito della notizia secondo la quale le navi della Global Sumud Flotilla sono state attaccate da dei droni, è stato organizzato un presidio davanti a Palazzo Montecitorio. In apertura del presidio i manifestanti hanno fatto rumore con chiavi e catenelle fatte sbattere contro le transenne che circondano la piazza. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

Tg1. . Attacco nella notte alla “Global Sumud Flotilla”, la flotta di barche cariche di aiuti umanitari, diretta a #Gaza con a bordo attivisti ed europarlamentari. Almeno 11 le barche colpite da droni al largo di #Creta: nessun ferito. La Farnesina chiede a #TelAviv la - facebook.com Vai su Facebook

La Global Sumud Flotilla questa notte è stata colpita da attacchi con bombe sonore e materiale urticante. L'episodio è avvenuto in acque internazionali e alla presenza di volontari ITALIANI. Il governo italiano DEVE intervenire e garantire la sicurezza dei nostri - X Vai su X

