Global Sumud Flotilla i manifestanti al presidio a Montecitorio fanno rumore con le chiavi – Il video

Open.online | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2025 A seguito della notizia secondo la quale le navi della Global Sumud Flotilla sono state attaccate da dei droni, è stato organizzato un presidio davanti a Palazzo Montecitorio. In apertura del presidio i manifestanti hanno fatto rumore con chiavi e catenelle fatte sbattere contro le transenne che circondano la piazza. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

