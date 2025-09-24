Global Sumud Flotilla diario di bordo #24
Nella notte, a sud di Creta, la flotta è stata circondata e colpita da droni: esplosioni in serie, interferenze radio, polveri urticanti. Almeno undici imbarcazioni danneggiate, nessun ferito grave, equipaggi in assetto di sicurezza. È il terzo attacco in poche settimane: la Spectre ha registrato un bagliore netto in mare alle 1.43. La missione ribadisce che proseguirà la rotta verso Gaza. La politica italiana, travolta dai fatti, ha dovuto finalmente esporsi. Guido Crosetto, dopo essersi coordinato con lo Stato Maggiore, ha ordinato alla Marina di dirottare la fregata Fasan nell’area: «assistenza ai cittadini italiani», «condanna più dura» per gli attacchi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Tg1. . Attacco nella notte alla “Global Sumud Flotilla”, la flotta di barche cariche di aiuti umanitari, diretta a #Gaza con a bordo attivisti ed europarlamentari. Almeno 11 le barche colpite da droni al largo di #Creta: nessun ferito. La Farnesina chiede a #TelAviv la - facebook.com Vai su Facebook
L’attacco di questa notte alla Global Sumud Flotilla è un atto di pirateria e di terrorismo internazionale in acque internazionali. Meloni faccia la patriota, difenda le imbarcazioni italiane. - X Vai su X
Gaza, la Global Sumud Flotilla ringrazia Crosetto e invita altri paesi a seguire l'esempio dell'Italia; Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: «La Morgana attaccata dai droni, viaggiamo solo a motore. Chiediamo di essere tutelati, ma non ci fermeremo; Attacco alla Sumud Flotilla: il diario di Irene a bordo di Selvaggia.
Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: «La Morgana attaccata dai droni, viaggiamo solo a motore. Chiediamo di essere tutelati, ma non ci fermeremo» - diario di bordo che Maria Elena Delia, referente italiana di Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, tiene per Vanity Fair ... vanityfair.it scrive
Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: «Oggi è il giorno dello sciopero per Gaza: per noi è fonte di energia vedere il popolo italiano unito a sostegno di quello ... - diario di bordo che Maria Elena Delia, referente italiana di Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, tiene per Vanity Fair ... Come scrive vanityfair.it