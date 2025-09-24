Global Sumud Flotilla cosa dice il diritto del mare sull’assedio di Gaza

Gli attacchi con i droni definiscono una situazione complessa per la Global Sumud Flotilla nell’immediato, ma soprattutto aprono diversi scenari che potrebbero prendere forma in seguito. Per ora, l’invio della fregata Fasan della Marina militare da parte del governo “in soccorso” degli attivisti a bordo (senza nominare Israele ma informando ufficialmente il governo di Tel Aviv, entrambi dettagli non da poco) vuol dire molto: il governo Meloni, insomma, per quanta poca simpatia possa avere verso i suoi concittadini a bordo e quanta invece ne abbia per Israele, ha l’obbligo giuridico di tutelare questa missione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Global Sumud Flotilla, cosa dice il diritto del mare sull’assedio di Gaza

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

Tg1. . Attacco nella notte alla “Global Sumud Flotilla”, la flotta di barche cariche di aiuti umanitari, diretta a #Gaza con a bordo attivisti ed europarlamentari. Almeno 11 le barche colpite da droni al largo di #Creta: nessun ferito. La Farnesina chiede a #TelAviv la - facebook.com Vai su Facebook

I deputati di #PD, #M5S e #AVS hanno occupato i banchi del governo alla #Camera, minacciando di bloccare con ogni mezzo i lavori parlamentari fino a quando il Governo non riferirà in Aula sull'attacco subito dalla Global Sumud Flotilla la notte scorsa @ulti - X Vai su X

Global Sumud Flotilla attaccata con droni e spray urticante. Cosa è successo; Flotilla ancora sotto attacco: Esplosioni sulle barche in mare verso Gaza. Tajani: Tutelare chi è a bordo; Global Sumud Flotilla, cosa dice il diritto del mare sull’assedio di Gaza.

Global Sumud Flotilla, cosa dice il diritto del mare sull’assedio di Gaza - Gli attacchi con i droni definiscono una situazione complessa per la Global Sumud Flotilla nell’immediato, ma soprattutto aprono diversi scenari che potrebbero prendere forma in seguito. ilfattoquotidiano.it scrive

La Global Sumud Flotilla ha subito una terza serie di attacchi di droni al largo di Creta - Il più grave finora, con esplosioni e sostanze chimiche rilasciate sulle imbarcazioni mentre navigavano in acque internazionali ... Da wired.it