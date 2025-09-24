Durante la notte, la Global Sumud Flotilla – una flotta di navi che trasporta aiuti umanitari diretti a Gaza – è stata attaccata da droni mentre navigava in acque internazionali vicino all’isola di Creta, in Grecia. La Global Sumud Flotilla, lo ricordiamo, è un convoglio di circa 51 imbarcazioni provenienti da diversi paesi che ha l’obiettivo di raggiungere la Striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese e “rompere il blocco israeliano”. Si tratta del terzo tentativo dopo due precedenti missioni bloccate da Israele nei mesi scorsi. Durante l’attacco sono stati utilizzati droni che hanno rilasciato sostanze urticanti, bombe sonore e si sono schiantati contro le imbarcazioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Global Sumud Flotilla attaccata, il ministro Crosetto autorizza una fregata, ma le proteste non si fermano