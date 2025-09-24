Global Sumud Flotilla attaccata e colpita con droni e spray urticanti Tajani a Israele | Garantire la sicurezza La richiesta di una scorta

L'imbarcazione Zefiro della Global Sumud Flotilla è stata colpita. Un'esplosione ha distrutto lo strallo di prua. Lo scrive sui social la spedizione umanitaria diretta a Gaza. Chi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Global Sumud Flotilla attaccata e colpita con droni e spray urticanti. Tajani a Israele: «Garantire la sicurezza». La richiesta di una scorta

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

Attacco di droni per tre ore sulla Global Sumud Flotilla. Al largo di Creta, in acque internazionali, almeno otto navi sono state colpite. Due imbarcazioni, la Zafiro e la Morgana (con parlamentari italiani a bordo), sono state gravemente danneggiate. Un vero e pr - X Vai su X

Mentre la Global Sumud Flotilla avanza verso Gaza, ieri in tutta Italia centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per affermare che pace, giustizia e libertà devono essere il futuro del popolo palestinese. Milano ha risposto con una marea pacifica, nel - facebook.com Vai su Facebook

La Global Sumud Flotilla attaccata da droni; Guerra Israele, Flotilla diretta a Gaza sotto attacco: colpite alcune imbarcazioni. LIVE; Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la….

Global Sumud Flotilla attaccata con droni, almeno 10 imbarcazioni distrutte: «Esplosioni a bordo». La Farnesina: «Tutelare le persone a bordo» - Nel cuore della notte, mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata improvvisamente attaccata dal cielo: droni, bombe sonore, ... Riporta leggo.it

Global Sumud Flotilla attaccata e colpita con droni e spray urticanti. Tajani a Israele: «Garantire la sicurezza». La richiesta di una scorta - Stava navigando in acque internazionali a sud di Creta quando è stata attaccata dai droni. Scrive msn.com