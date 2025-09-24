Global Sumud Flotilla attaccata da droni al largo di Creta | Ordigni e gas urticanti Tajani | Israele tuteli chi è a bordo - VIDEO
L'attacco ha coinvolto almeno tre imbarcazioni - Zefiro, Morgana e Taigete - ma fortunatamente non si registrano feriti tra i membri degli equipaggi La Global Sumud Flotilla diretta a Gaza con aiuti umanitari attaccata un'altra volta, stavolta al largo di Creta, in Grecia, in acque internazio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Attacco di droni per tre ore sulla Global Sumud Flotilla. Al largo di Creta, in acque internazionali, almeno otto navi sono state colpite. Due imbarcazioni, la Zafiro e la Morgana (con parlamentari italiani a bordo), sono state gravemente danneggiate. Un vero e pr - X Vai su X
Mentre la Global Sumud Flotilla avanza verso Gaza, ieri in tutta Italia centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per affermare che pace, giustizia e libertà devono essere il futuro del popolo palestinese. Milano ha risposto con una marea pacifica, nel - facebook.com Vai su Facebook
Pioggia di droni su Global Sumud Flotilla, danni alle vele; Flotilla per Gaza attaccata: droni ed esplosivi contro le imbarcazioni; Guerra Israele, Flotilla diretta a Gaza sotto attacco: colpite alcune imbarcazioni. LIVE.
Global Sumud Flotilla attaccata con droni, almeno 10 imbarcazioni distrutte: «Esplosioni a bordo». La Farnesina: «Tutelare le persone a bordo» - Nel cuore della notte, mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata improvvisamente attaccata dal cielo: droni, bombe sonore, ... Da leggo.it
Global Sumud Flotilla colpita con almeno 15 droni. «Un attacco illegale»: gli spray urticanti, due ore sotto tiro, la distanza da Gaza. Cosa sappiamo - «Sono state colpite le imbarcazioni di Italia, Inghilterra e Polonia. Lo riporta ilmessaggero.it