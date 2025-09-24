Global Sumud Flotilla attaccata da droni al largo di Creta | Ordigni e gas urticanti Tajani | Israele tuteli chi è a bordo - VIDEO

L'attacco ha coinvolto almeno tre imbarcazioni - Zefiro, Morgana e Taigete - ma fortunatamente non si registrano feriti tra i membri degli equipaggi La Global Sumud Flotilla diretta a Gaza con aiuti umanitari attaccata un'altra volta, stavolta al largo di Creta, in Grecia, in acque internazio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Global Sumud Flotilla attaccata da droni al largo di Creta: "Ordigni e gas urticanti", Tajani: "Israele tuteli chi è a bordo"

