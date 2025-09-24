Global Sumud Flotilla attaccata con droni due imbarcazioni colpite | Bombe sonore e spray urticanti La Farnesina | Tutelare le persone a bordo

Nella notte, mentre procedeva in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata bersaglio di un attacco aereo improvviso. Droni, ordigni acustici, sostanze urticanti. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Global Sumud Flotilla attaccata con droni, due imbarcazioni colpite: «Bombe sonore e spray urticanti». La Farnesina: «Tutelare le persone a bordo»

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo» - X Vai su X

Mentre la Global Sumud Flotilla avanza verso Gaza, ieri in tutta Italia centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per affermare che pace, giustizia e libertà devono essere il futuro del popolo palestinese. Milano ha risposto con una marea pacifica, nel - facebook.com Vai su Facebook

Attacco di droni alla Sumud Flotilla. Meloni: Sì alla Palestina se ostaggi liberi e Hamas fuori - Premier giapponese: il riconoscimento della Palestina è solo questione di tempo; Global Sumud Flotilla attaccata e colpita con droni e spray urticanti. Tajani a Israele: «Garantire la sicurezza»; Global Sumud Flotilla, due nuovi attacchi con i droni: «Bombe sonore e spray urticante». Tajani: «Israele li tuteli».

Global Sumud Flotilla attaccata con droni, almeno 10 imbarcazioni distrutte: «Esplosioni a bordo». La Farnesina: «Tutelare le persone a bordo» - Nel cuore della notte, mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata improvvisamente attaccata dal cielo: droni, bombe sonore, ... Lo riporta leggo.it

Global Sumud Flotilla attaccata e colpita con droni e spray urticanti. Tajani a Israele: «Garantire la sicurezza» - L'imbarcazione Zefiro della Global Sumud Flotilla è stata colpita. msn.com scrive