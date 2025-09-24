Global Flotilla sotto attacco | tre navi colpite vicino Creta Tajani a Israele Tuteli gli italiani

Nuovo attacco contro la Global Sumud Flotilla, la missione internazionale diretta a Gaza per portare aiuti umanitari e rompere il blocco israeliano. Nella notte, mentre le 51 imbarcazioni navigavano in acque internazionali a sud di Creta, sono stati registrati sorvoli di droni, almeno quindici secondo gli organizzatori, seguiti da esplosioni e disturbi alle comunicazioni. Gli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Global Flotilla sotto attacco: tre navi colpite vicino Creta, Tajani a Israele “Tuteli gli italiani”

