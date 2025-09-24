Gli studenti con disturbi di apprendimento avranno un percorso tutelato anche all’università La proposta di FdI e la corsa per essere pronti l’anno prossimo

Dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia: sono le quattro forme in cui si declinano i Disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa), un fenomeno in costante crescita tra bambini, adolescenti e giovani adulti. Se nel contesto scolastico obbligatorio esistono da tempo strumenti normativi per tutelare il diritto allo studio degli studenti con Dsa, lo stesso non si può dire per l'università, dove ogni ateneo ha regole proprie. O non ci sono affatto. In questo quadro, è attualmente in discussione in commissione Cultura al Senato un disegno di legge che punta a colmare il vuoto normativo, introducendo su scala nazionale il Piano didattico personalizzato universitario (PDP-U).

Tecnologia e inclusione: come le C-Pen supportano gli studenti con DSA e studenti "Italiano L2" nel ritorno a scuola - Con il ritorno tra i banchi, le scuole italiane si preparano ad affrontare nuove sfide educative, tra cui il sostegno agli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).

Didattica universitaria inclusiva . Disturbi specifici dell'apprendimento, . Unimore lancia un nuovo progetto - Unimore, che conta oggi tra i propri iscritti circa 350 studenti e studentesse con disabilità certificata e oltre mille studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, è capofila del progetto