Gli stati abbandonano WhatsApp e nascono piattaforme di messaggistica nazionali | il caso di Francia e Russia con Tchap e Max Messenger

Il governo francese ha lanciato la sua piattaforma Tchap nel 2019, inizialmente per l'uso da parte dei suoi funzionari e poi per l'uso generale da parte del pubblico, poiché non riponeva fiducia in aziende come Meta. In Russia il gruppo VK ha lanciato Max Messenger per competere agguerritamente con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gli stati abbandonano WhatsApp e nascono piattaforme di messaggistica nazionali: il caso di Francia e Russia con Tchap e Max Messenger

In questa notizia si parla di: stati - abbandonano

