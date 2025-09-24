Al direttore - La retorica da quattro soldi sulla Terza guerra mondiale alle porte ci ha sfinito per mesi quando venivano colpiti obiettivi sul territorio russo da parte delle forze ucraine, quando Svezia e Finlandia hanno scelto di aderire alla Nato, quando abbiamo rafforzato il contingente dell’Alleanza sul fronte orientale. Ora che, invece, le provocazioni russe ai nostri confini si fanno più frequenti e sospette, lo spettro del conflitto mondiale diventa improvvisamente un’allucinazione, una profezia che si autoavvera per un’irrazionale desiderio delle nostre classi dirigenti di trascinare il continente in una guerra nucleare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gli sconfinamenti russi in Europa sono un disegno, non provocazioni