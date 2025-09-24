Gli sconfinamenti russi in Europa sono un disegno non provocazioni
Al direttore - La retorica da quattro soldi sulla Terza guerra mondiale alle porte ci ha sfinito per mesi quando venivano colpiti obiettivi sul territorio russo da parte delle forze ucraine, quando Svezia e Finlandia hanno scelto di aderire alla Nato, quando abbiamo rafforzato il contingente dell’Alleanza sul fronte orientale. Ora che, invece, le provocazioni russe ai nostri confini si fanno più frequenti e sospette, lo spettro del conflitto mondiale diventa improvvisamente un’allucinazione, una profezia che si autoavvera per un’irrazionale desiderio delle nostre classi dirigenti di trascinare il continente in una guerra nucleare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Gli sconfinamenti russi. Polonia pronta a colpire i jet. Putin: "Risponderemo"
Con le tensioni al confine polacco e sul Baltico che aumentano di giorno in giorno, e con gli sconfinamenti di droni e aerei russi che ormai diventano quotidiani, i Paesi dell'Ue (e, principalmente, quelli vicini alla Russia) ragionano sui modi per difendere i prop
Gli sconfinamenti di velivoli russi sui cieli di Polonia ed Estonia, entrambi Paesi Nato, hanno evidenziato il ruolo strategico della flotta aerea italiana che dall'agosto scorso guida la missione Nato Baltic Air Policing e ha assunto il comando dell'operazione Balti
Gli sconfinamenti russi in Europa sono un disegno, non provocazioni; Ucraina, Rutte e von der Leyen: Pronti a reagire in caso di minaccia dalla Russia | Trump: I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli; Nato-Russia, il ruolo dei jet italiani per la difesa nel Baltico.
Tre jet russi nello spazio aereo estone, respinti da F35 italiani. Mosca: "Nessuno sconfinamento" - Tre i casi di violazione nei cieli dell'Ue in meno di due settimane, ai danni anche di Romania e Polonia.