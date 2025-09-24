Si ritroveranno, dopo cinquant’anni, nel corso di un’allegra serata, oggi, nella palestra Zone Plus, quella di Davide Lamma. Cinquant’anni dopo gli ‘ Invincibili ’, almeno sul campo di casa, si ritroveranno per scambiarsi sorrisi, racconti. E per giocare ancora a basket. Visto che l’età media, rispetto al 1975, è superiore ai settant’anni, non ci saranno partite vere e proprio. Ma ‘Giri d’Italia’ e ‘Ventuno’. C’è chi, con una battuta, dice anche tre contro tre. Che in realtà sarebbe un ‘uno contro uno’, con la ‘zanetta’ d’ordinanza per muoversi con facilità. Battute a parte, quella della S. S. Loto è una bella storia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gli invincibili di via Elio Bernardi. Loto, un capannone come palestra: "E al momento del riscaldamento tutti a spostare i carrelli elevatori»