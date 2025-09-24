Gli hanno tolto il titolo di principe Ma Nikolai di Danimarca si è vendicato E ora è un modello in ascesa Leggi su Amicait
Nel settembre 2022, in Danimarca, una notizia fece parecchio scalpore: la regina Margherita, all’epoca ancora sul trono, aveva deciso di togliere il titolo di principi e principessa a tutti i suoi nipoti tranne che ai figli del suo erede, il principe Frederik. Di conseguenza, da un giorno all’altro, la prole del suo secondogenito, il principe Joachim, perse la preziosa qualifica aristocratica per rimanere “soltanto” conte o contessa. Quattro furono le persone coinvolte: Nikolai e Felix, nati dal primo matrimonio del padre con Alexandra Manley, e Henrik e Athena, nati dall’unione Marie Cavallier. 🔗 Leggi su Amica.it
Il principe Joachim di Danimarca parla della nuova vita con la sua famiglia negli Stati Uniti; William vuole levare i titoli ad Harry e Meghan: lei si fa chiamare sua altezza reale (ma le era stato vietato), è bufera; Tutto su Nikolai di Danimarca, principe senza corona.
