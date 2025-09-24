Gli auguri della Ssc Napoli ad Elmas

Giornata speciale per il giocatore macedone del Napoli. Giaornata speciale per il giocatore del Napoli Eljif Elmas. Il giocatore macedone infatti compie oggi 26 anni . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Gli auguri della Ssc Napoli ad Elmas

In questa notizia si parla di: auguri - napoli

Gli auguri della Ssc Napoli al “Cholito” Simeone

Gli auguri della Ssc Napoli ad Antonio Conte

Gli auguri della Ssc Napoli al capitano Di Lorenzo

91 anni di pura bellezza, talento e orgoglio partenopeo. Auguri alla nostra Sophia Loren, simbolo eterno di Napoli nel mondo! - facebook.com Vai su Facebook

Facciamo gli auguri alla nostra Marija Banušic che oggi compie 30 anni! BUON COMPLEANNO! #NapoliWomen #lasquadradiPartenope #ForzaNapoliSempre - X Vai su X

COMPLEANNO IN CASA NAPOLI, OGGI COMPIE GLI ANNI ELJIF ELMAS; Auguri a Elmas; Compleanno Elmas, gli auguri della SSC Napoli.

Elmas compie 26 anni, De Laurentiis e il Napoli: "Auguri Eljif" - Il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, avallato naturalmente sia dal tecnico Antonio Conte che dal presidente Aurelio De Laurentis, ha fortemente voluto Elmas in estate. Riporta msn.com

Napoli, torna Elmas: prestito con diritto di riscatto dal Lipsia. Il comunicato - Ad annunciarlo è il club azzurro, con il seguente comunicato: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito,. Secondo tuttomercatoweb.com