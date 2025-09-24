Gli attacchi di panico non sono un trend | la confessione di Parpiglia nel suo libro più intimo

“La mia quotidianità era scandita da prendere N2MG, Stilnox, Imovane e Laroxyl”. Cronache di ordinaria depressione. Gabriele Parpiglia, autore e conduttore televisivo tra i più noti, squaderna la propria intima fragilità e fa rotolare su carta dosi di ansia che quasi arricciano le pagine di Sotto attacco di panico (Mursia). Un memoir dove Parpiglia mette a nudo la sua “addiction” spericolata, il toc toc continuo del “signor Panico”, che lo ha portato perfino a scambiare, e ingurgitare, un medicinale per le verruche al posto di un pesante psicofarmaco trovandosi a un passo dalla morte con le tonsille che scoppiano e bolle bianche su tutto il corpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gli attacchi di panico non sono un trend”: la confessione di Parpiglia nel suo libro più intimo

In questa notizia si parla di: attacchi - panico

Ragazzina perseguitata dallo stalker 60enne sul bus: «Mia figlia terrorizzata, ha continui attacchi di panico»

“Ho passato lunghi periodi di depressione e di attacchi di panico. Il mal di vivere è una brutta cosa. Gli Anni 90 sono stati duri, ho sofferto”: lo confessa Rettore

Bones, Emily Deschanel criticata per essere in ritardo e impreparata sul set: "Avevo gli attacchi di panico"

Gli attacchi agli aeroporti europei sono una prova di forza per creare panico - X Vai su X

La nuova fidanzata di Piqué ricoverata per attacchi di panico dopo la canzone di Shakira A riferirlo è El Periodico: «Non pensava che avrebbe avuto tutta questa popolarità» - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Nasti in lacrime su Instagram racconta il suo inferno dopo il parto: «Ho toccato il fondo. Mi sentivo matta, ho avuto attacchi di...; Edoardo Tavassi: Ho lavorato in un locale per scambisti, i miei attacchi di panico sono iniziati da lì; Il trend “WW3” su TikTok: come e perché la Gen Z gioca con la paura nucleare.

Come si curano gli attacchi di panico? - Gli attacchi di panico possono essere spaventosi, ma esistono strategie e trattamenti efficaci per ridurne frequenza e intensità fino a raggiungere una remissione stabile. Da ideegreen.it

Attacco di panico: cosa succede nel cervello e perchè ci travolge - “Durante un attacco di panico, il cervello invia una risposta di lotta, fuga o congelamento innescata dall’amigdala, una ... Scrive gazzetta.it