gli algoritmi cambiano il modo di volare

Ruben Razzante Dalla gestione intelligente delle richieste dei passeggeri all'ottimizzazione delle operazioni, tra opportunità concrete e interrogativi etici. Un ambito in cui l'intelligenza Artificiale (AI) sta assumendo un'importanza sempre maggiore è quello aeroportuale. Nonostante al momento non venga utilizzata per pilotare direttamente gli aerei, l'AI viene impiegata per ottimizzare la gestione delle strutture aeroportuali, migliorare i servizi dedicati ai passeggeri e rendere più efficiente la manutenzione dei mezzi. L'obiettivo principale è quello di accrescere la produttività e la competitività delle aziende operanti in questo comparto.

