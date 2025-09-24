Il trasloco è cominciato. Gli alberi in vaso che durante l’estate erano stati collocati nelle piazze del centro, nell’ambito delle azioni di contrasto al caldo estremo, trovano ora una nuova casa nei giardini scolastici bolognesi. La messa a dimora dei primi due esemplari è cominciata ieri nel giardino del nido Grosso, in via Erbosa, ma le piante che troveranno una nuova collocazione saranno complessivamente 158. Nel dettaglio, si tratta di novanta alberature tra peri ornamentali, aceri campestri, lecci, ontani, gelsi e 68 arbusti. "Sono tutte in buona salute e progressivamente le ripianteremo nelle scuole per una collocazione definitiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli ’alberelli’ traslocano: "Nuove piazze nel 2026"