Gli 80 anni della Rampini | Per noi punto di partenza Sguardo rivolto al futuro
Una storia imprenditoriale che continua a proiettarsi verso il futuro. E’ la Rampini Carlo Spa, azienda di Passignano, che nella propria sede ha ospitato l’evento celebrativo per gli 80 anni dell’azienda, un appuntamento che ha visto la partecipazione di istituzioni, rappresentanti del mondo economico e sindacale e delle associazioni di categoria, insieme alla famiglia Rampini. Fondata nel 1945, l’impresa è oggi una realtà di riferimento nei settori della mobilità sostenibile e della difesa. In ottant’anni di storia ha saputo attraversare trasformazioni economiche e sociali mantenendo salde le proprie radici familiari e al tempo stesso costruendo una visione proiettata al futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: anni - rampini
Sabato 27 settembre escursione tra Cavojasca, antico villaggio celtico, e la torre medievale. Poi in municipio con Massimo Rampini, creatore di un'opera ideata 500 anni fa da un illustre mesenzanese - facebook.com Vai su Facebook
Orgogliosi degli 80 annidell'associata Rampini, esempio di innovazione, eccellenza tecnologica, coesione generazionale #PaoloMarini, Presidente sezione Autobus #ANFIA: impegno della filiera nel percorso di transizione. Importante tutelare persone e - X Vai su X
Gli 80 anni della Rampini: Per noi punto di partenza. Sguardo rivolto al futuro; Chi ha «ucciso» le Nazioni Unite? Dal Ruanda a Trump, storia di un declino; Il Teatro LaBolla alza il sipario: 15 spettacoli, via agli abbonamenti.
Gli 80 anni della Rampini: "Per noi punto di partenza. Sguardo rivolto al futuro" - Impresa capace di coniugare tradizione, innovazione e radicamento territoriale. Da lanazione.it
Rampini Carlo spa: celebrati gli 80 anni di storia guardando a innovazione e futuro - Ottant’anni di storia e la sfida della mobilità sostenibile: l’impresa umbra conferma il suo ruolo strategico per il territorio e la filiera industriale nazionale ... Riporta umbrianotizieweb.it