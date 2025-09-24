Gli 80 anni della Rampini | Per noi punto di partenza Sguardo rivolto al futuro

Una storia imprenditoriale che continua a proiettarsi verso il futuro. E’ la Rampini Carlo Spa, azienda di Passignano, che nella propria sede ha ospitato l’evento celebrativo per gli 80 anni dell’azienda, un appuntamento che ha visto la partecipazione di istituzioni, rappresentanti del mondo economico e sindacale e delle associazioni di categoria, insieme alla famiglia Rampini. Fondata nel 1945, l’impresa è oggi una realtà di riferimento nei settori della mobilità sostenibile e della difesa. In ottant’anni di storia ha saputo attraversare trasformazioni economiche e sociali mantenendo salde le proprie radici familiari e al tempo stesso costruendo una visione proiettata al futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

