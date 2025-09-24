Glenn Martens apre la settimana della moda con la Diesel Egg Hunt | maxi uova trasparenti svelano la collezione primavera estate 2026

D iesel inaugura la Milano Fashion Week con un atto “democratico”. Il brand – sotto la direzione creativa di Glenn Martens – ha presentato la collezione primavera-estate 2026 con una sfilata “diffusa” per le strade della città: la Diesel Egg Hunt. Una vera e propria caccia al tesoro – aperta a tutti e gratuita – che ha permesso di scoprire i 55 look firmati Diesel, racchiusi all’interno di grandi contenitori trasparenti a forma di uovo. «Questa è la democrazia di Diesel, una collezione scoperta dal pubblico contemporaneamente a tutti gli altri. La moda è un gioco e noi ci stiamo giocando: tutti possono avere un front row », ha scritto Glenn Martens nelle note ufficiali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

