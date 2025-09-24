Glenn Martens apre la settimana della moda con la Diesel Egg Hunt | maxi uova trasparenti svelano la collezione primavera estate 2026
D iesel inaugura la Milano Fashion Week con un atto “democratico”. Il brand – sotto la direzione creativa di Glenn Martens – ha presentato la collezione primavera-estate 2026 con una sfilata “diffusa” per le strade della città: la Diesel Egg Hunt. Una vera e propria caccia al tesoro – aperta a tutti e gratuita – che ha permesso di scoprire i 55 look firmati Diesel, racchiusi all’interno di grandi contenitori trasparenti a forma di uovo. «Questa è la democrazia di Diesel, una collezione scoperta dal pubblico contemporaneamente a tutti gli altri. La moda è un gioco e noi ci stiamo giocando: tutti possono avere un front row », ha scritto Glenn Martens nelle note ufficiali. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: glenn - martens
La prima volta di Glenn Martens da Maison Margiela: sfilata dark a volto coperto
Con una Egg Hunt per le strade di Milano, Glenn Martens ha messo in discussione il concetto di esclusività. E la collezione primavera estate 2026 è un manifesto di sperimentazione sovversiva vogue.it/article/sfilat… - X Vai su X
L’abito di Cate Blanchett mostrato ieri a Venezia è un’opera d’arte e artigianato incredibile. È un capo Maison Margiela tratto dalla prima collezione Fall Couture 2025 del nuovo stilista della casa Glenn Martens. La gonna svolazzante non è fatta di piume, com - facebook.com Vai su Facebook
MFW, la sfilata di Diesel è una caccia la tesoro per la città; Milano Fashion Week: il meglio del primo giorno di sfilate Primavera-Estate 2026; Glenn Martens debutterà al timone di Maison Margiela con la couture.
Glenn Martens debutterà da Maison Margiela con la couture - Il designer belga, anche alla guida di Diesel, farà il suo esordio con la label di Otb- Lo riporta milanofinanza.it
Glenn Martens è il nuovo direttore creativo di Maison Margiela - Dopo le indiscrezioni circolate per mesi dall’uscita di scena di John Galliano, il gruppo Otb ha ufficializzato la nomina del ... milanofinanza.it scrive